Прокуратура получила доказательства по делу фальсификации правок в Налоговый кодекс

Народный депутат от партии «УДАР» Оксана Продан предоставила следователю прокуратуры доказательства по фактам введения в заблуждение народных депутатов и фальсификации при подготовке изменений в проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об учете и регистрации плательщиков налогов» №2054а.Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".

«Я во второй раз посетила следователя и дала ответ на все вопросы следствия и предоставила следствию не только факты, но и доказательства правонарушений. Прокуратура имеет оригиналы и протоколы, стенограммы и сравнительные таблицы, из которых все видно», - отметила Продан.

По словам депутата, в беседе со следователем она отметила, что после рассмотрения законопроекта на заседании профильного комитета в варианте законопроекта, который вынесли на голосование на следующий день, появились отклоненные на заседании комитета поправки.

«На заседании комитета представитель секретариата комитета сообщил, что они внесли в таблицу еще ряд поправок, которые предлагаются к отклонению. Таким образом, комитет проголосовал за отклонения всех поправок, которых не было в сравнительной таблице утром 23 октября, что зафиксировано в стенограмме заседания комитета. А уже 24 октября депутатам представили для голосования проект, в котором отклоненные комитетом поправки определены как «учтенные», - отметила Продан.

Народный депутат сообщила, что согласно Регламенту Верховной Рады ко второму чтению поправки в статьи проекта закона вноситься вообще не могли, потому что эти статьи не изменялись в первом чтении.

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Также Продан отметила, что протокол заседания комитета от 23 октября подписан не секретарем комитета, что нарушает закон «О комитетах Верховной Рады» и делает протокол нелегитимным, а соответственно не дает права выносить проект на голосование депутатам во втором чтении.

«Подделка протокола заседания комитета - это преступление, предусмотренное Уголовным кодексом. Понятно и доказано доказательствами, что подделки и фальсификации имели место. Теперь вопрос в том, будет ли руководствоваться прокуратура на этот раз защитой закона - и действующего, и всех будущих, - или будет работать по политическому заказу», - отметила Продан.

Как сообщал УНИАН, 24 октября оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за поправки, которая предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, считаются не проживающими в Украине.

«В случае, если лицо имеет право постоянного жительства на территории иностранного государства, оно считается не проживающим в Украине», - отмечается в поправке депутата Игоря Бриченко и в окончательной редакции принятого Верховной Радой закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пункт о проживании в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет.

Позже народный депутат от “Батькивщины” Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

В свою очередь председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. Этот законопроект, напомнил Рыбак, был принят Верховной Радой в первом чтении еще 8 октября. “Поправки №36 и №37, которые содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом к ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - к ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак.

Он прибавил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения к ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

В то же время, по словам Рыбака, по распоряжению председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики подготовка этого законопроекта была поручена группе народных депутатов во главе с народным депутатом от «УДАРа» Оксаной Продан.

Рыбак заявил, что рабочая группа ни разу не затрагивала вопрос об отдельном рассмотрении этих поправок.

По заявлению Продан было открыто уголовное производство по ч.1 ст.351 (Создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление им заведомо ложной информации) и по ч. 3 ст.358 (Подделка официального документа) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается столичное управление милиции.