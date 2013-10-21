Кабмин подал на рассмотрение Рады 30 законопроектов

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время заседания Согласительного совета.

«Правительство подало 30 законопроектов на пленарную неделю. Законопроекты направлены на поддержку реализации комплексных реформ и приведения украинского законодательства к мировым, а прежде всего – к европейским стандартам. Их приоритетное рассмотрение позволит решить ряд насущных вопросов», - заявил Сергей Арбузов.

В частности: 4 законопроекта будут способствовать решению вопросов социальной сферы; 6 законопроектов направлены на развитие финансовой системы, реструктуризации бюджетной задолженности перед предприятиями ТЭК, решение вопросов теплоснабжения и регионального развития; 5 законопроектов направлены на развитие системы правопорядка и судопроизводства в стране, совершенствование налоговой и таможенной политики; 8 правительственных законопроектов касаются национальной безопасности и обороны, а также ратификации международных соглашений.

Кроме того, 2 законопроекта позволят сделать шаг к решению проблем осуществления инвестиций и внедрения инноваций; 1 законопроект направлен на прекращение деятельности финансовых пирамид и их рекламы в Украине, а также на повышение уровня доверия населения к финансовым учреждениям и услуг.

Еще 1 законопроект - евроинтеграционный. Он направлен на выполнение рекомендаций экспертов Европейской Комиссии по совершенствованию положений антикоррупционного законодательства.

Также Сергей Арбузов попросил включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» относительно платежей по облигациям финансирования инфраструктурных проектов.

«Для Правительства каждый законопроект имеет принципиально важное значение. При этом наша позиция неизменна - важные вопросы жизнедеятельности страны мы можем решать только сообща», - отметил Сергей Арбузов.

Он добавил, что представители Кабинета Министров ответят в сессионном зале на вопросы, которые возникли у депутатов относительно социальных выплат в стране, работы Казначейства, показателей экономики и т.д. Но Первый вице-премьер отметил, что его удивляет позиция отдельных народных избранников.

«Вопросы нужно решать профессионально - разбираться и искать решение, а не делать политические заявления. Правительство сегодня разрабатывает законы, подает их в парламент для того, чтобы как раз и решить эти проблемы. Поэтому я прошу рассмотреть наши законопроекты на этой неделе в полном объеме», - подчеркнул Сергей Арбузов.