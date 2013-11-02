Ющенко о проживании на госдаче: Это не главная проблема в Украине

Об этом он сказал в интервью "Фокусу".

Ющенко утвердительно ответил на вопрос журналиста о проживании на государственной даче в Конча-Заспе.

По теме: СМИ: Ющенко так и не съехал с госдачи

На вопрос "Когда вы планируете переезжать?", Ющенко заявил: "Как только это произойдёт, я сообщу. Это ведь не главная проблема в Украине".

Напомним, 1 сентября 2011 года Екатерина Ющенко анонсировала переезд бывшего президента с государственной дачи в частную.

30 сентября 2013 сын Виктора Ющенко Андрей заявил, что отец съехал наконец с госдачи в доме отдыха "Конча-Заспа", содержание которого стоит украинским гражданам 30 миллионов гривен в год.