Ющенко о проживании на госдаче: Это не главная проблема в Украине
00:07, 02 ноября 2013Политика
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Экс-президент Виктор Ющенко не считает главное проблемой в Украине то, что он до сих пор живет на государственной даче.
Ющенко не считает главное проблемой в Украине то, что он до сих пор живет на госдаче
Об этом он сказал в интервью "Фокусу".
Ющенко утвердительно ответил на вопрос журналиста о проживании на государственной даче в Конча-Заспе.
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На вопрос "Когда вы планируете переезжать?", Ющенко заявил: "Как только это произойдёт, я сообщу. Это ведь не главная проблема в Украине".
Напомним, 1 сентября 2011 года Екатерина Ющенко анонсировала переезд бывшего президента с государственной дачи в частную.
30 сентября 2013 сын Виктора Ющенко Андрей заявил, что отец съехал наконец с госдачи в доме отдыха "Конча-Заспа", содержание которого стоит украинским гражданам 30 миллионов гривен в год.
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