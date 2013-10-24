СМИ: Ющенко так и не съехал с госдачи

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишет Украинская правда.

"Государственное управление делами по принадлежности рассмотрело ваш запрос от 15 октября 2013 года по пользованию президентом Украины, срок полномочий которого истек, Ющенко В.А. государственной дачей в доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами", - отметили в ГУД.

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"Информируем, что Ющенко В.А. продолжает пользоваться государственной дачей в доме отдыха "Конча-Заспа" Государственного управления делами на основании пункта 2 Постановления Верховной Рады Украины от 4 января 1992 N2033 "Об обеспечении, обслуживании и охране Президента Украины", - говорится в ответе.

Как известно, переезд Ющенко с государственной дачи на частную его жена Екатерина анонсировала еще 1 сентября 2011 года.

30 сентября 2013 года сын Виктора Ющенко Андрей заявил, что отец съехал наконец с госдачи в доме отдыха "Конча-Заспа", содержание которой стоит украинским гражданам 30 миллионов гривен в год.