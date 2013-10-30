Суд отклонил иск Маркова к Рыбаку

Об этом сообщила пресс-служба политика.

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В иске Марков требовал признать незаконным распоряжение главы парламента заблокировать его карточку для голосования.

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.