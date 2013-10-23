Пшонку просят проверить причастность Маркова к убийству

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода», соответствующее обращение Кириленко направил Пшонке в среду, 23 октября.

В частности, Кириленко считает, что помимо избиения участников мирного пикета возле Одесской облгосадминистрации 2 сентября 2007 года, Марков причастен и к организации убийства в Одессе 17 апреля 2009 лидера молодежной патриотической организации «Ciч» Максима Чайки. В облорганизации утверждают, что в 2009 году СБУ по этому поводу осуществляла проверку, но «должной реакции тогда не было».

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Кириленко также просит проверить факты возможной причастности Маркова к экономическим преступлениям, в частности рейдерским захватам предприятий-участников рынка сбора, вывоза и утилизации мусора, нарушению налогового и антимонопольного законодательства Украины в пользу ООО «Союз».

«В последние годы в Одессе при активной поддержке городской власти осуществляется монополизация рынка сбора, вывоза и утилизации мусора в пользу ООО «Союз», принадлежащий руководителю партии «Родина», бывшему народному депутату Украины Игорю Маркову. Эти действия уже привели к тому, что с указанного рынка фактически вытеснен других участников рынка», - считает Кириленко.

Он также требует запретить возглавляемую Марковым партию «Родина» как «сепаратистскую и антигосударственную».

Как сообщал УНИАН, Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Сегодня ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев.

Сегодня на судебном заседании представитель государственного обвинения попросил Печерский районный суд Киева избрать для Маркова меру пресечения в виде ареста.