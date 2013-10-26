Маркова 2 месяца будут держать в изоляторе временного содержания - сторонники экс-депутата

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Родина».

«Игоря Маркова не намерены переводить в Лукьяновский следственный изолятор города Киева: все два месяца, которые Марков проведет за решеткой по решению Печерского суда, его будут держать в изоляторе временного содержания», - сказали в пресс-службе.

При этом в «Родине» ссылаются на свои источники в пенитенциарной службе и уточняют следующее: «По словам нашего собеседника, это не уникальный, но крайне редкий случай: подследственного чаще всего оставляют в ИВС в тех случаях, когда необходимо сломать заключённого, например для того, чтобы сфальсифицировать его дело. Режим содержания в ИВС гораздо более строгий, чем в СИЗО: там нет прогулок, запрещены свидания и передачи, нет переписки, лежать можно только после отбоя (днём - только сидеть), за заключёнными постоянно ведётся видеонаблюдение».

По теме: В Одессе опять протестуют сторонники Маркова, несмотря на запрет суда

Как сообщал УНИАН, лидеру партии «Родина» Игорю Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. 22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. До самого утра сторонники Маркова осаждали областное отделение милиции. Ночью правоохранителям с боем удалось вывести задержанного Маркова из здания и отправить в Киев, где Печерский райсуд арестовал его на 2 месяца.