Бывшие бойцы спецназа образовали самую мощную в Мексике наркогруппировку

Покемон - смотрящий картеля в городе Кордоба на востоке Мексики - был убит в пятницу вместе с еще пятью подельниками в ходе полицейской операции. Его тело отправили в морг города Веракрус, на который и напали бандиты. Однако затея с похищением тела провалилась: морг охраняли морские пехотинцы, вступившие с нападавшими в столкновение и убившие четырех из них, сообщает министерство военно-морского флота страны.

В октябре вооруженные бандиты похитили тело главаря "Лос-Сетас" Эриберто Ласкано, убитого военными, напоминает РИА Новости.

По итогам 2011 года "Лос-Сетас" вышел в лидеры криминального мира Мексики и на данный момент контролирует группировки в 16 из 31 штата, а также в Мехико. Картель сформирован из числа бывших сотрудников элитных армейских подразделений, перешедших на службу наркомафии.

"Лос-Сетас" также подозреваются в причастности к массовому побегу 131 заключенного из тюрьмы в городе Пьедрас-Неграс на севере страны.