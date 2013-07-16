В Мексике арестовали главу одного из самых мощных наркокартелей

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мексиканские СМИ.

"Рано утром в понедельник (по местному времени) был задержан 40-летний Тревиньо, на арест которого ранее было выдано уже семь ордеров, он обвиняется в причастности к организованной преступности, убийствах, отмывании незаконных денежных средств...", - заявил на пресс-конференции официальный представитель кабинета безопасности при правительстве Мексики Эдуардо Санчес.

По его словам, Z-40 также причастен к похищению и убийству в Тамаулипасе 265 мигрантов.

По словам Санчеса, лидер "Лос-Сетас" был задержан в районе города Нуэво-Ларедо вместе еще с двумя людьми в момент, когда ехал на автомобиле. Морская пехота, арестовавшая преступника, задействовала для его локализации и поимки вертолет. Главаря "Лос-Сетас" сопровождали казначей и телохранитель. Операция прошла без единого выстрела, в автомобиле бандитов были найдены 2 миллиона долларов и восемь автоматов.

Власти Мексики ранее объявили награду за информацию о местонахождении Тревиньо в 30 миллионов песо (около 2,4 миллиона долларов), еще 5 миллионов долларов за его поимку предлагали США.

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Эксперты отмечают, что арест Z-40 стал пока самым сильным ударом по наркомафии, нанесенным при администрации президента Энрике Пеньи Ньето. Тревиньо занял руководящее положение в "Лос-Сетас" после гибели другого лидера картеля Эриберто Ласкано, убитого в октябре 2012 года в перестрелке с морскими пехотинцами в штате Коауила. До этого между двумя главарями произошел раскол.

По итогам 2011 года "Лос-Сетас" стал лидером криминального мира Мексики, сейчас картель контролирует преступные группировки в 16 штатах (из 31) и в федеральном округе Мехико. Картель был сформирован из числа экс-сотрудников элитных армейских подразделений.