ЦИК на сегодняшнем заседании зарегистрировала 9 кандидатов для повторных выборов

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании зарегистрировала 9 кандидатов в народные депутаты на повторных парламентских выборах 15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, в 94-м округе зарегистрированы Власенко Сергей Владимирович (самовыдвиженец, 1977 г.р.), Власенко Сергей Владимирович (самовыдвиженец, 1991 г.р.), также Юрий Кармазин (самовыдвиженец, член Партии защитников Отчизны) и Остап Семерак (самовыдвиженец).

В 194-м округе зарегистрирован Олег Свинарчук (самовыдвиженец), в 197-м - Сергей Тищенко (Радикальная партия Олега Ляшко).

В 223-м округе зарегистрирована Татьяна Монтян (самовыдвиженец), Елена Орехова (политическая партия “Блоковая партия”), Валентин Сердюк (Народная экологическая партия).

Таким образом, на сегодняшний день зарегистрировано 45 кандидатов в народные депутаты.