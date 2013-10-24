Мищенко жалуется, что его законопроект не рассматривали в профильном комитете

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности еще не рассматривал законопроект внефракционного народного депутата Сергея Мищенко о лечении заключенных.

Об этом Мищенко сказал в комментарии УНИАН.

“Вчера был комитет, они что-то пытались там сделать. Меня даже не вызывали туда. Если даже моего мнения не спрашивают - о чем можно говорить”, - сказал он.

Мищенко отметил, что на вчерашнем заседании комитета законопроект “пытались с голоса поставить”, чтобы включить в повестку дня комитета. “Но они его не поставили. Он даже не рассматривался”, - сказал депутат.

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В то же время, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак пообещал сегодня после 12 часов вынести на рассмотрение парламента вопрос относительно законопроектов о лечении заключенных. Об этом Рыбак объявил после выступления народного депутата от Партии регионов Владимир Олейника, который раскритиковал за бездеятельность оппозицию и лидера политсовета ВО “Батькивщина” Арсения Яценюка.

«Мы прослушали два заявления, и одно заявление - комитет не сумел вчера рассмотреть два законопроекта (Сергея Мищенко и Анжелики Лабунской — УНИАН). Тимошенко болеет и ее нужно лечить. Мы должны ей помочь”, - сказал Рыбак.

Он отметил, что выяснит ситуацию, которая произошла в комитете, и после 12 часов поставит еще вопрос на голосование. “Данные два закона здесь в сессионном зале, и мы рассмотрим этот вопрос в сессионном зале после обеда”, - сказал председатель ВР.