Ассоциацию с ЕС можно подписать и без лечения Тимошенко за границей - Рыбак

Об этом в интервью журналу «Фокус» заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Отвечая на вопрос о возможности подписания соглашения без лечения Тимошенко за рубежом или ее освобождения, он сказал, что главные обязательства Украины перед ЕС расписаны, и в этом перечне нет пункта, касающегося Тимошенко. «Думаю, подписание соглашения возможно и без решения этого вопроса, если в Европе увидят, что процесс подготовки к ее лечению действительно идет», – сказал Рыбак.

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К тому же, он считает, что подписание соглашения – это начало пути в европейскую семью, 28 стран должны ратифицировать документ, и на этом этапе вопрос Тимошенко все равно будет подниматься. «Ведь если хотя бы одна страна не утвердит соглашение, значит, нужно будет вести переговоры, выяснять причины и так далее», – уверен Рыбак.