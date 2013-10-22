Яценюк возмущен законопроектом Мищенко

Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк считает неприемлемым законопроект внефракционного депутата Сергея Мищенко относительно лечения заключенных за границей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью журналистам.

По его словам, в этом варианте проекта “четко предусмотрена норма, что фактически это отбывание наказания за пределами Украины, и при этом всем это отбывание наказания за пределами Украины не засчитывается в общий срок, который был определен судом, а именно семилетнее заключение” экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Яценюк отметил: “Нужно откровенно говорить, что это не вариант Мищенко, а это, наверно, вариант какой-то Банковой (речь идет об Администрации Президента - УНИАН)”.

Он обратился к Президенту Украины, Администрации Президента: “Ну, прекратите эти политические игрища”.

“Если у вас есть свой вариант, то выйдите с этим вариантом, где стоит подпись Януковича, где стоит подпись миссии Кокса-Квасневского, где стоит подпись оппозиции, где стоит подпись большинства - тогда это вариант, а все остальное - это игрища для того, чтобы оттянуть время и, возможно, потом сыграть в игру «кто виноват», - сказал он.