В Раде появился еще один законопроект о лечении осужденных за границей

Как передает корреспондент УНИАН, законопроектом предусмотрено дополнить ст. 84 Уголовного кодекса Украины новыми положениями.

Предлагается, что «в случае невозможности получения надлежащего лечения и медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях и учреждениях здравоохранения Украины, лица, осужденные к лишению свободы, имеют право на лечение за рубежом».

В соответствии с законопроектом, решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, принимает суд, при условии, что такое лицо на протяжении не менее 365 дней непрерывно проходило стационарное лечение в учреждении (учреждениях) здравоохранения Украины за пределами пенитенциарных учреждений и такое лечение не привело к полному выздоровлению такого лица.

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Законопроектом предусмотрено, что основаниями для решения суда о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, является справка учреждения здравоохранения Украины за пределами пенитенциарной службы, в котором лицо, осужденное к лишению свободы, проходило стационарное лечение непрерывно на протяжении не менее 365 дней, о периоде пребывания такого лица на стационарном лечении и письменное заявление учреждения здравоохранения (клиники, госпиталя и тому подобное) иностранного государства о согласии принять такое лицо на лечение.

Предлагается, что, принимая решение о лечении за рубежом лица, осужденного к лишению свободы, суд обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания по болезни.