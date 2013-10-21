Франция призывет Украину приложить дополнительные усилия для подписания соглашения с ЕС
22:11, 21 октября 2013Политика
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Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус призвал украинскую сторону приложить дополнительные усилия для выполнения условий относительно подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Глава МИД Франции призвал Украину приложить дополнительные усилия для выполнения условий относительно подписания соглашения с ЕС Фото france-ai.ru
Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Фабиус заявил сегодня во время встречи в Люксембурге с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Леонидом Кожарой.
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В МИД отметили, что во время встречи Фабиус также выразил поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе 28-29 ноября.
В то же время в ходе диалога представители обеих сторон обсудили проблематику двусторонних отношений и актуальные вопросы международной жизни.
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