Франция призывет Украину приложить дополнительные усилия для подписания соглашения с ЕС

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом Фабиус заявил сегодня во время встречи в Люксембурге с руководителем украинского внешнеполитического ведомства Леонидом Кожарой.

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В МИД отметили, что во время встречи Фабиус также выразил поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на Саммите ”Восточного партнерства” в Вильнюсе 28-29 ноября.

В то же время в ходе диалога представители обеих сторон обсудили проблематику двусторонних отношений и актуальные вопросы международной жизни.