Регионал раскритиковал позицию Яценюка по лечению Тимошенко

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции Партии Регионов Олег Зарубинский.

«Сегодня оппозиционеры отметают вариант отправки Тимошенко на лечение в немецкую клинику «Шарите», хотя еще 8 месяцев назад они об этом мечтали. Нынешний «местоблюститель» лидера «Батькивщины» Яценюк со своим коллегой Петренко 13 февраля 2013 года зарегистрировали законопроект №2293 о возможности лечения заключенных и арестованных за рубежом. Хотя позднее авторы свой законопроект отозвали в виду изменившейся политической ситуации, но проект закона сохранился на сайте ВР (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45758)», - сообщил народный депутат.

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«Интересны некоторые цитаты из законотворчества Яценюка, - обратил внимание политик. – Так, в ст. 6 Уголовно-исправительного кодекса авторами предлагалось внести такие изменения: «Лечение лиц, осужденных к лишению свободы, в лечебных учреждениях за рубежом проводится с обеспечением соблюдения режима содержания заключенных, определенного настоящим Кодексом, что подтверждается гарантийным письменным обязательством Правительства иностранного государства».

«То есть, в феврале Яценюка устраивало, что Тимошенко сможет воспользоваться его законом и выехать на лечение в наручниках. Но прошло 8 месяцев, Яценюк стал частью «Батькивщины», и теперь его же предложение видится ему неприемлемым», - обратил внимание парламентарий.

«К сожалению, Яценюк отозвал свой законопроект, - проинформировал политик. - Но я полагаю, что его следовало бы вновь зарегистрировать представителям оппозиции, поскольку законопроект имеет рациональные идеи, которые могут быть не только восприняты в ПР, но и поддержаны голосованием».

«Сегодня Яценюку не выгодно видеть Тимошенко на лечении за рубежом, поэтому он предлагает заранее неприемлемый вариант помилования, чтобы усилить давление на власть перед вильнюсским саммитом «Восточного партнерства». К тому же, будь Тимошенко в Германии, Яценюку пришлось бы делить с ней руководство «Батькивщиной», а не править единолично», - добавил Олег Зарубинский.