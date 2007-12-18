Новое правительство придет на Грушевского, 12 завтра в 8 утра
Первое совещание - в стенах парламента
Новоназначенный Кабинет министров намерен приступить к исполнению своих обязанностей уже завтра в 8 утра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.
По ее словам, сегодня новый состав Кабмина не собирается заходить в Дом правительства.
«Мы хотели, чтобы сегодня предыдущее правительство завершило все свои дела, чтобы они имели возможность встретиться со своими коллективами», - сказала она.
В то же время она сообщила, что уже сегодня в здании парламента состоится первое правительственное совещание новых членов Кабмина.
«Мы определим наши первоочередные действия, организуем нашу работу и завтра с 8 часа утра уже будем работать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.