Главное за день: обзор топ-новостей

В ЕС считают, что суд нарушил принципы демократии, лишив нардепов мандатов

Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинський считает, что лишение депутатов мандата через суд является нарушением принципов демократии, в частности принципа равной репрезентации в парламенте сил в том виде, в котором их избрал народ.

СМИ: Россия начала поставлять военную технику в Ирак

Россия начала поставлять Ираку вооружения и военную технику по контракту, подписанному в октябре 2012 года. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в иракском правительстве. Сумма подписанного с Ираком соглашения составляет 4,3 миллиарда долларов. Этот контракт предусматривает поставку ближневосточному государству 48 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь - С1» и 40 ударных вертолетов Ми-28НЭ.

СМИ: Индия арестовала команду судна охотников за пиратами, в составе которой 3 украинца (фото)

Индийская полиция сегодня арестовала 35 членов экипажа задержанного судна Seaman Guard Ohio, в составе которого трое украинцев. В настоящее время оно находится в порту Тутикорин в южном штате Тамилнад. Судно американской компании "ЕдвенФорт" (AdvanFort) шло под флагом Сьерра-Леоне. Вероятно, в индийских водах оно скрывалось от циклона, однако экипаж не смог предоставить разрешительных документов на обнаруженное на борту оружие.

ЕС призывает подготовить закон для освобождения Тимошенко

Украинская оппозиция должна отбросить "старые обиды" и подготовить законопроект, который позволит освободить экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко, который вчера пообещал подписать Президент Украины Виктор Янукович. Об этом сообщил вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич в эфире Польского радио.

За беспорядки в Бирюлево арестовали украинца

Тверской суд столицы России в пятницу арестовал до 13 декабря 18-летнего уроженца Украины, ученика строительного колледжа номер 30 в Москве Андрея Титаренко. Он один из четырех фигурантов уголовного дела о хулиганстве в районе Москвы Бирюлево Западное.

Пропал одно из вещественных доказательств во "врадиевском деле"

С материалов дела об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой исчезло вещественное доказательство - наконечник от насоса. Об этом журналистам сообщил адвокат подсудимого капитана милиции Евгения Дрыжака Владимир Клименко. По его словам, об исчезновении вещественного доказательства он узнал только вчера - 17 октября. Однако, как сообщила журналистам потерпевшая, исчезновение этого наконечника выгодно тому, кто ее бил насосом. Более того, этот наконечник найден в лесопосадке опергруппой, в которую входил Дрыжак .

Россия осознает, что превысила риски ЗСТ Украины с ЕС - Азаров

По мнению Азарова, не стоит ожидать резкого наплыва товаров из Европы на внутренний рынок Украины или, тем более, их попадания из Украины в Россию.

Рыбак надеется уладить вопрос с отправкой Тимошенко в Германии на следующей неделе

Спикер ожидает, что народными депутатами будет подан вариант закона для осужденных, которые тяжело болеют и отбывают наказание, но вылечить в Украине их невозможно.

Крашковий стало плохо во время заседания, и ее забрала «скорая»

Ирину Крашкову, которая является потерпевшей в "врадиевском деле", сегодня из зала суда увезла «скорая» медицинская помощь. Девушку осмотрели нейрохирург и невропатолог. В больнице Крашковой уже сделали необходимые инъекции.

На рассмотрение ВР внесен законопроект, который позволит Тимошенко лечиться в Германии

Народный депутат Украины Николай Рудьковский (фракция Партии регионов) внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодекс Украины (относительно правового регулирования лечение осужденных за рубежом)". Законопроект зарегистрирован в ВР, но в настоящее время текст его недоступен. В то же время член парламентской фракции ПР Владимир Олийнык опроверг сообщения о том, что ПР якобы причастна к подготовке проекта закона, который бы позволял заключенным выезжать на лечение за границу.

Орхану Зейналову предъявили официальное обвинение

Следователи предъявили официальное обвинение уроженцу Азербайджана Орхану Зейналову, который подозревается в убийстве 25-летнего Егора Щербакова. Напомним, что громкое преступление произошло в ночь на 10 октября возле подъезда жилого дома. Убийство вызвало беспорядки в Западном Бирюлево, а после поимки подозреваемого столичная власть устроила массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов. «Орхану Зейналову сегодня предъявлено обвинение в убийстве в присутствии адвоката.