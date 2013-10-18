СМИ: Индия арестовала команду судна охотников за пиратами, в составе которой 3 украинца (фото)

Индийская полиция сегодня арестовала 35 членов экипажа задержанного судна Seaman Guard Ohio, в составе которого три украинца.

В настоящее время оно находится в порту Тутикорин в южном штате Тамилнад, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на информационный портал "Зи ньюс".

Судно американской компании "ЭдвэнФорт" (AdvanFort) шло под флагом Сьерра-Леоне. Предположительно, в индийских водах оно укрывалось от циклона, однако, экипаж не смог предоставить разрешения на обнаруженное на борту оружие.

Среди 35 членов экипажа - трое украинцев, индийцы, британцы и эстонцы. Правоохранительные органы начали расследование, до окончания которого судно не должно покидать порт.

Компания "ЭдвэнФорт" занимается вопросами морской безопасности, в частности, борьбой с пиратством и сопровождением коммерческих рейсов.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября индийская береговая охрана задержала судно охраны от пиратов Seaman Guard Ohio, которое следовало под флагом Сьерра-Леоне и на борту которого находилось 25 вооруженных человек, в частности 14 граждан Эстонии и украинец.

Судно принадлежит американской фирме AdvanFort, его команда не смогла объяснить, почему корабль вошел в воды Индии вблизи порта Тутикорина, писала индийская газета The Hindu. Как утверждают индийские власти, у людей, которые находились на борту судна, не было необходимых документов на огнестрельное оружие.

Индийские власти выясняют также, могло ли судно принимать участие в незаконной перевозке оружия. Команда заверила, что судно занимается предоставлением охранных услуг и имеющееся оружие легальное.

15 октября в МИД Украины сообщили, что на борту судна находится трое граждан Украины — капитан, старший помощник и охранник. Их личности установлены. Жизни украинцев ничего не угрожает, на судне есть все условия для проживания, экипаж обеспечен пищей и водой.