Орхану Зейналову предъявили официальное обвинение

Следователи предъявили официальное обвинение уроженцу Азербайджана Орхану Зейналову, который подозревается в убийстве 25-летнего Егора Щербакова. Напомним, что громкое преступление произошло в ночь на 10 октября у подъезда жилого дома. Убийство вызвало беспорядки в Западном Бирюлёво, а после поимки подозреваемого столичные власти устроили массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов.

«Орхану Зейналову сегодня предъявлено обвинение в убийстве в присутствии адвоката и переводчика», - сообщил ИТАР-ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Стукалов.

По версии следствия, именно Зейналов на глазах у девушки Егора Щербакова ударил его ножом прямо в сердце, в результате чего москвич скончался.

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Убийство вызвало большой общественный резонанс, после этого преступления в Бирюлёво прошёл митинг, на котором местные жители потребовали найти убийцу в короткие сроки и ужесточить борьбу с нелегальными мигрантами. После этого произошли массовые беспорядки, в ходе которых ОМОН задержал более 400 человек.

15 октября Зейналова поймали в подмосковной Коломне, в задержании участвовали бойцы спецназа СОБР. Подозреваемого доставили в Москву на вертолёте, ему были предоставлены адвокат и переводчик, а также консульская помощь азербайджанских дипломатов.