В ЕС считают, что суд нарушил принципы демократии, лишая нардепов мандатов

Глава представительства Евросоюза на Украине Ян Томбински считает, что лишение с помощью судов депутатов мандатов Верховной Рады, которым активно пользуются нынешние украинские власти, не соответствует принципам демократии.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Одессе, сообщает NR2.ru.

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"Демократия - это механизм, который позволяет создать парламент таким, каким его избрали люди. Поэтому после того как парламент создан, он должен оставаться таким", - сказал Ян Томбински.

"Очень важно, чтобы эти судебные решения не повлияли на расстановку сил в парламенте. В то же время эти решения судов лишают часть граждан Украины своего представительства в парламенте. Это противоречит принципам демократии", - резюмировал посол ЕС.

Напомним, решением Высшего админсуда Украины депутатских мандатов лишили Александра Домбровского, Павла Балоги и Игоря Маркова