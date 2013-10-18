Пропало одно из вещественных доказательств по "врадиевскому делу"

Из материалов дела об избиении и изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой исчезло вещественное доказательство - наконечник от насоса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат подсудимого капитана милиции Евгения Дрыжака Владимир Клименко.

По его словам, об исчезновении вещдока он узнал только вчера - 17 октября.

Однако, как сообщила журналистам потерпевшая, исчезновение этого наконечника выгодно тому, кто ее бил насосом.

Более того, этот наконечник найден в лесопосадке опергруппой, в которую входил Дрыжак.

"Понимаете, среди посадки найти наконечник... это просто так невозможно, надо знать непосредственно то место, где все произошло. И они нашли", - сказала Крашкова.

Это место - недалеко от мельницы, к которой спустилась избитая и голая потерпевшая.

По словам Клименко, в материалах дела есть протокол об изъятии этого вещдока при понятых.

"Был направлен этот наконечник от насоса на экспертизу. Проведена эта экспертиза или не проведена, мы не знаем, он исчез. Его не существует. Прокуратура защищает свой мундир", - уверен Клименко.

Однако адвокат не объяснил, как исчезновение вещдока доказывает невиновность Дрыжака.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.