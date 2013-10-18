Крашковой стало плохо во время заседания, ее увезла скорая
Потерпевшая во «врадиевском деле» Ирина Крашкова почувствовала себя плохо около 15.45 во время сегодняшнего заседания суда.
Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, представители Крашковой в суде Евгений Стельмах и Руслан Радецкий вывели девушку из зала суда и вызвали ей скорую помощь.
Радецкий сообщил, что Ирине стало плохо, когда суд просматривал видеозапись воспроизведения преступления.
Он также сообщил журналистам, что Крашкова нуждается в госпитализации.
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Около 16 часов на место прибыла машина скорой помощи и увезла потерпевшую. На данный момент дата следующего судебного заседания по «врадиевскому делу» неизвестна.
Как сообщал УНИАН, 26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.