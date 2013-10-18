Крашковой стало плохо во время заседания, ее увезла скорая

Как передает корреспондент УНИАН из зала суда, представители Крашковой в суде Евгений Стельмах и Руслан Радецкий вывели девушку из зала суда и вызвали ей скорую помощь.

Радецкий сообщил, что Ирине стало плохо, когда суд просматривал видеозапись воспроизведения преступления.

Он также сообщил журналистам, что Крашкова нуждается в госпитализации.

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Около 16 часов на место прибыла машина скорой помощи и увезла потерпевшую. На данный момент дата следующего судебного заседания по «врадиевскому делу» неизвестна.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.