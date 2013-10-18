ЕС призывает подготовить закон для освобождения Тимошенко

Украинская оппозиция должна отбросить "старые обиды" и подготовить законопроект, который позволит освободить экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко и который вчера пообещал подписать Президент Украины Виктор Янукович.Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич сообщил сегодня в эфире Польского радио.

"Имеем прекрасного посла Яна Томбинского, который сейчас должен в первую очередь убедить представителей оппозиции, которой нет смысла обижаться на то, что было, и если есть возможность, то готовим такой проект", - сказал он.

Депутат, представляющий в Европарламенте Польшу, назвал "худшим" вариантом, если оппозиция рассчитывает на помилование Тимошенко или отмену ее приговора.

Он подчеркнул, что в мае этого года обсуждал с Януковичем возможность помилования Тимошенко, и Президент Украины отметил, что сама Тимошенко должна его об этом попросить, а она, как известно, не хочет так поступать.

Протасевич призвал Тимошенко и ее соратников согласиться на компромиссный вариант, даже если он не очень их будет устраивать, заметив, что на кону стоит европейская интеграция Украины.

"Нужно использовать эту возможность, потому что в игре есть что-то значительно большее, чем даже состояние самого бывшего премьера, что, конечно, важно", - сказал вице-президент ЕП.

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Он выразил уверенность, что Верховная Рада Украины сможет очень быстро принять соответствующий законопроект, что подтверждает недавняя практика одобрения других необходимых для евроинтеграции законов.

По словам Протасевича, он верит, что Украина и Евросоюз смогут подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

"Это исторический шанс, который не можем упустить. Думаю, что это осознают как украинцы, так и западноевропейские политики", - сказал он

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в которой она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.

17 октября Янукович пообещал подписать закон, который позволит выезд Тимошенко за границу на лечение.

Янукович сказал, что пока в Верховной Раде не принят нужный закон, и пока нет закона, который бы позволил выехать Тимошенко за границу.

Он добавил, что саму процедуру выезда за границу Тимошенко уже определит суд.

Янукович заявил, что в том, что закон не был рассмотрен и подписан, «виновата только оппозиция, которая не захотела тогда его рассматривать».