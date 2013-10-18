СМИ: Россия начала поставлять военную технику Ираку

Россия начала поставлять Ираку вооружения и военную технику по контракту, подписанному в октябре 2012 года. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источники в иракском правительстве. Подробности о начавшихся поставках пока неизвестны, пишет Лента.ру.

Сумма подписанной с Ираком сделки составляет 4,3 миллиарда долларов. Этот контракт подразумевает поставку ближневосточному государству 48 зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и 40 ударных вертолетов Ми-28НЭ. Изначально Багдад планировал получить 36 российских вертолетов, однако в апреле 2013 года стало известно об увеличении партии на четыре машины.

Позднее Россия и Ирак провели переговоры о поставке последнему истребителей МиГ-29М/М2 и бронемашин, однако их подробности пока неизвестны. Кроме того, в июне текущего года стороны подписали контракт на поставку Ираку боевых вертолетов Ка-52. Предварительная договоренность о поставке этих машин также была достигнута в октябре 2012 года.

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Заключение сделки с Россией и ее одобрение в конце 2012-го - начале 2013 года затормозилось из-за возникших у правительства Ирака подозрений в ее коррупционности, однако позднее иракские власти все же согласились утвердить контракт. То, что Багдад будет соблюдать его условия, 17 октября 2013 года подтвердил официальный представитель премьер-министра Ирака Али аль-Мусави.

В настоящее время по объему заключенных военных контрактов Россия является вторым по величине поставщиков оборонной продукции Ираку после США. Объем соглашений, подписанных Багдадом с Соединенными Штатами, в настоящее время превышает 12 миллиардов долларов.