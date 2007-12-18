Как Тимошенко премьером назначали (фоторепортаж)
В НУ-НС просят не сыпать соль на рану
В голосовании за назначение лидера БЮТ Юлии Тимошенко премьер-министром Украины приняли участие 227 народных депутатов. Из них 226 проголосовали «за» и один - воздержался.
|В своей речи Тимошенко заявила, что при голосовании за ее кандидатуру может не хватить 2-3 голосов: «и ночью, и днем, и утром делают все для того, чтобы не было 2-3 голосов при голосовании».
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Одновременно появилась информация о том, что в аппарате Верховной Рады зарегистрирован проект постановления о составе нового кабинета министров (версия Тимошенко). ВР приняла решение работать, так сказать до последнего министра. Сегодня должно появиться новое правительство взамен отправленного в отставку кабмина Януковича.
Вместе с тем, существуют опасения, что не все может пройти так гладко, как хотелось. Нардеп от НУ-НС Вячеслав Коваль сказал, что члены фракции сегодня только планируют окончательно согласовывать кандидатуры на министерские должности.
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На вопрос, все ли кандидатуры согласованы на данный момент, Коваль ответил: «Не сыпьте соль на рану». По его словам, идет речь «минимум, о двух ранах», то есть о кандидатуре на должность министра по вопросам аграрной политики, поскольку кандидатура Юрия Мельника является дискуссионной, и кандидатуру Василия Кременя на должность министра образования и науки.
Напомним, что ранее у части НУ-НС возникли претензии к кандидатам Виктора Ющенко: Юрию Еханурову на должность министра обороны и Владимиру Огрызко – кандидату в министры иностранных дел.
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Фото Виктора Побединского, Дмитрия Стаховского, Александра Синицы / УНИАН
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