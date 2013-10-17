Переход на новые условия торговли с ЕС произойдет через год-полтора - Янукович

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время брифинга в городе Светлодарске Донецкой области.

Говоря о договоре о зоне свободной торговли, Янукович отметил, что «на сегодняшний день мы имеем различные изъятия, различные пошлины, приблизительно на 36% цены нашей продукции, и, конечно, наши товаропроизводители от этого страдают».

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По словам Януковича, Украина, подписав договор о зоне свободной торговли, сразу перейдет на другие условия отношений с потребителями.

По мнению Януковича, этот переход наступит «не сразу, не быстро», есть план по имплементации данного договора о свободной торговле.

«Наверное, через год-полтора мы перейдем уже на совершенно другие условия торговли после подписания договора», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина в результате получит большие преимущества: «Мы получим огромный рынок — 28 стран, в которые мы сегодня поставляем продукцию приблизительно на 45 миллиардов долларов. И я уверен, что мы, получив такую возможность, получим и лучший финансовый результат наших товаропроизводителей. И получим преимущество в объемах продукции, и для нас этот рынок откроется по-новому».