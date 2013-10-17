Арбузов считает Соглашение с ЕС катализатором реформ в Украине

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встречи с Еврокомиссаром по вопросам торговли Карелом Де Гухтом в Брюсселе.

«Заключение Соглашения об ассоциации с ЕС станет катализатором дальнейшего проведения широкомасштабных реформ, усиления демократического развития и верховенства права. Украина принимает на себя беспрецедентный объем обязательств. И мы активно готовимся к их выполнению», - заявил Арбузов.

"Мы осознаем тот большой объем работы, который должен быть сделан, и надеемся на поддержку ЕС – и в рамках программ технической помощи, и в рамках финансовых программ содействия развитию отдельных отраслей экономики», - отметил первый вице-премьер-министр Украины.

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Также Сергей Арбузов сообщил о том, что сегодня премьер-министр Украины подписал Стратегию развития системы управления государственными финансами - документ, с которым ЕС связывает дальнейшее сотрудничество с Украиной в финансовой сфере. И выразил надежду на получение в обозримом будущем государством очередных траншей программ секторальной бюджетной поддержки.

«В условиях низких темпов развития мировой экономики правительство работает прежде всего над поиском внутренних стимулов для оживления экономики Украины. Ведется системная работа по либерализации налоговой и таможенной систем, дерегуляции ведения бизнесса, повышению энергоэффективности, преодолению энергетической зависимости. Мы делаем ставку на развитие малого и среднего бизнеса, формирующего, как нам хорошо известно, в странах Западной Европы в среднем до 80% ВВП», - добавил Арбузов.

Также правительство работает над дальнейшим улучшением инвестклимата и связывает его с созданием углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС. Ведь тогда будут введены европейские нормы и стандарты, сняты торговые барьеры, расширены рынки экспорта товаров и услуг, нарощен импорт инновационных технологий и многое другое.