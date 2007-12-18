Фракция Партии регионов покинула сессионный зал парламента

Фракция Партии регионов покинула сессионный зал Верховной Рады, протестуя против стиля работы, который продемонстрировала коалиция при обсуждении процедурного вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель этой фракции Юрий МИРОШНИЧЕНКО журналистам в парламенте.

«Мы заявляем о своей политической позиции, мы не согласны с тем стилем, который сегодня продемонстрировали коалицианты. С процедурного вопроса они начали давать оценки действиям правительства (Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН)», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Депутат напомнил, что сегодня фракция Партии регионов приостановила блокирование трибуны ВР и позволила провести голосование за избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром. «Мы дали возможность голосовать вопреки регламенту – сначала за премьера, мы дали им возможность сформировать правительство и вели себя достаточно благородно», - добавил он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО считает, что во время выступления лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА в парламенте представители коалиции высказывали в адрес его правительства необоснованные обиды. «Когда закончилось выступление Виктора Федоровича, вы слышали, какие звучали ему вдогонку выступления», - пояснил он.

Он также сообщил, что фракция пока не планирует возвращаться в сессионный зал и принимать участие в голосовании по увольнению В.ЯНУКОВИЧА с должности главы правительства.