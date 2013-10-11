Равна нулю: политолог назвал вероятность выдвижения единого кандидата от оппозиции

Такое мнение в ходе круглого стола «Способна ли оппозиция выдвинуть единого кандидата на выборах 2015 года» высказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

Политтехнологи главы фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка делают все возможное, чтобы опустить рейтинг лидера УДАРа Виталия Кличко, считает он.

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«Вероятность того, что оппозиция договорится о кандидате в первом туре, равна нулю. По-моему, это все понимают. Причин для этого много», - отметил он. - Уже начинает работать рейтинговая технология. На днях Мустафа Найем (который, в принципе, плохо понимает социологическую технологию) опубликовал на «Украинской правде» пост, смысл которого сводился к тому, что, дескать, не верьте высокому рейтингу Кличко по сравнению с другими кандидатами от оппозиции. Помимо прочего, там отмечалось, что у Яценюка тоже высокие шансы. Как мне кажется, это заказанная командой Яценюка технология, заставляющая нас задуматься, что преимущество Кличко не так высоко», - добавил он.

Погребинский также выразил убеждение, что и Кличко, и Яценюк на сегодняшний день достигли пика своего рейтинга.

«Яценюк возложенные на себя надежды не оправдал. Шансов у него существенно нарастить рейтинг - нет. Даже в том случае, если будет падать рейтинг у Кличко, что я не исключаю. Более того считаю, что сейчас у Кличко максимальный рейтинг. Кстати, его технологи делают все возможное, что он поменьше выступал», - добивал он

Политолог также заметил, что на сегодняшний день большинство украинцев считают, что в 2015 году победит действующий президент Виктор Янукович.

«Согласно нашему исследованию, больше половины опрошенных респондентов, которые пойдут на выборы, считают, что президентом будет Янукович. Даже не треть, а большинство. Хотя не исключаю, что эта цифра будет меняться», - подытожил он.