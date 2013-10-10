В ПР называют "верхом цинизма" отказ оппозиции голосовать за еврозаконы

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член депутатской фракции ПР, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов.

«Позиция оппозиционных фракций не может вызывать иной реакции, кроме искреннего удивления. Представители авторитетнейших европейских органов – Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы – совершенно ясно и однозначно выступили в поддержку президентского законопроекта именно в нынешней редакции. Его быстрое принятие названо важным условием подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В таких условиях неподдержка данного законопроекта может восприниматься только как попытка поставить под угрозу евроинтеграционные устремления Украины», - подчеркнул народный депутат.

Он также напомнил, что всего лишь месяц назад 377 народных депутатов, среди которых были и представители всех оппозиционных фракций, поддержали направление законопроекта в Конституционный Суд Украины. «Законопроект за прошедший месяц не изменился. Что изменилось в настроениях коллег – остается только догадываться», - сказал Дмитрий Шпенов.

Также он отметил, что, вопреки заявлениям оппозиции, президентский законопроект не только не усиливает полномочия Главы государства в судебной системе, но даже сокращает их.

Дмитрий Шпенов отметил, что парламент должен будет окончательно одобрить изменения в Конституции на следующей сессии и выразил уверенность, что к тому времени удастся убедить оппозиционные фракции в необходимости поддержки законопроекта и получить не менее внушительный результат, чем при направлении законопроекта в Конституционный Суд.