В ПР называют "верхом цинизма" отказ оппозиции голосовать за еврозаконы
Отказ фракций оппозиции голосовать за предложенные Президентом Украины Виктором Януковичем изменения в Конституцию Украины в сфере судоустройства является верхом непоследовательности, учитывая декларируемый данными политическими силами европейский вектор.
Такое мнение высказал народный депутат Украины, член депутатской фракции ПР, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия Дмитрий Шпенов.
«Позиция оппозиционных фракций не может вызывать иной реакции, кроме искреннего удивления. Представители авторитетнейших европейских органов – Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы – совершенно ясно и однозначно выступили в поддержку президентского законопроекта именно в нынешней редакции. Его быстрое принятие названо важным условием подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В таких условиях неподдержка данного законопроекта может восприниматься только как попытка поставить под угрозу евроинтеграционные устремления Украины», - подчеркнул народный депутат.
Он также напомнил, что всего лишь месяц назад 377 народных депутатов, среди которых были и представители всех оппозиционных фракций, поддержали направление законопроекта в Конституционный Суд Украины. «Законопроект за прошедший месяц не изменился. Что изменилось в настроениях коллег – остается только догадываться», - сказал Дмитрий Шпенов.
Также он отметил, что, вопреки заявлениям оппозиции, президентский законопроект не только не усиливает полномочия Главы государства в судебной системе, но даже сокращает их.
Дмитрий Шпенов отметил, что парламент должен будет окончательно одобрить изменения в Конституции на следующей сессии и выразил уверенность, что к тому времени удастся убедить оппозиционные фракции в необходимости поддержки законопроекта и получить не менее внушительный результат, чем при направлении законопроекта в Конституционный Суд.