Рада отклонила закон об энергетической эффективности зданий
13:53, 10 октября 2013Политика
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Верховная Рада Украины отклонила правительственный законопроект об энергетической эффективности жилых и общественных зданий.
Закон направлен на повышение эффективности использования энергии
Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 188 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.
В то же время, за предложение о направлении этого законопроекта в комитет для подготовки к повторному второму чтению проголосовали лишь 197 депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законопроектом определяются правовые, экономические и организационные принципы деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий, он направлен на создание условий для рационального потребления в них энергетических ресурсов.
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