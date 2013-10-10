Рада отклонила закон об энергетической эффективности зданий

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 188 народных депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, за предложение о направлении этого законопроекта в комитет для подготовки к повторному второму чтению проголосовали лишь 197 депутатов из 387, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом определяются правовые, экономические и организационные принципы деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности жилых и общественных зданий, он направлен на создание условий для рационального потребления в них энергетических ресурсов.