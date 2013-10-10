Евродепутаты попросили руководство ЕС сделать все возможное ради соглашения с Украиной

Группа депутатов Европарламента попросила руководителей Евросоюза сделать все возможное для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом говорится в открытом письме евродепутатов, адресованном Президенту Европарламента Мартину Шульцу, Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Боррозо, Президенту Европейского совета Герман Ван Ромпею, Еврокомиссару по вопросам расширения Штефану Фюле и руководителю европейской дипломатии Кэтрин Эштон, сообщает «Украинская правда».

Читайте также: При ассоциации с ЕС Украина получит дешевые турецкие товары

В письме подчеркиваются "важные изменения" в ситуации с демократией и верховенством права в Украине и экономическая, политическая и геополитическая важность Украины для Европы.

Учитывая это, евродепутаты просят руководителей ЕС сделать "все возможное для подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Европейским союзом и Украиной" на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Евродепутаты "обращаются к Европейской комиссии быть более конкретной в деле с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко". Однако, они просят "уважать национальный суверенитет и судебную систему Украины".

Подписанты письма "верят, что подписание Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли даст возможность для широких реформ в Украине. Особенно в судебной системе и предотвращении коррупции".

Под письмом подписались 20 евродепутатов: Александр Мирски, Слави Бинев, Зита Гурмаи, Катарина Неведалова, Ксаба Табайди, Маруся Любчева, Тадеуш Чимански, Яромир Кохличек, Антигона Пападопулу, Рихард Фалбр, Юстина Виткаускайте, Станимир Ильчев, Индрек Таранд, Яцек Влосович, Ивари Падар, Виктор Бостинару, Лиса Яанконсаари, Митро Репо, Джон Аттард-Монталто, Вилья Сависаар-Томаст.