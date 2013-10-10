При ассоциации с ЕС Украина получит дешевые турецкие товары

В ходе встреч Президента Украины Виктора Януковича с президентом Турции Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Эрдоганом обсуждался вопрос поставок в Украину дешевого каспийского газа.

Об этом сообщает ТСН в своем выпуске.

Кроме темы газа, обсуждались вопросы зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Поскольку Турция уже является ассоциированным членом ЕС, подписание Украиной соглашения об ассоциации откроет новые возможности для торговли в Черноморском регионе. Украинцы смогут покупать турецкие товары дешевле.

С другой стороны, украинским предприятиям станет проще торговать в Турции. Эта страна стабильно покупает украинский металлопрокат, продукцию химзаводов, растениеводства.

Уже сейчас с Анкарой начинают договариваться подробно, как перейти к открытым таможенным границам. Само же соглашение две страны настроены подписать в следующем году.