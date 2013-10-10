Бывший офицер полиции обстрелял из винтовки здание суда в США
07:11, 10 октября 2013Политика
858 0
В городе Уилинг в штате Западная Виргиния отставной офицер полиции обстрелял здание суда.
Мужчину застрелили прибывшие полицейские / Фото : allforhunt.com
Злоумышленник открыл по зданию огонь из штурмовой винтовки и в общей сложности произвел от 15 до 25 выстрелов. После этого он был застрелен прибывшими на место полицейскими.
Читайте также: В США во время службы застрелили священника на глазах у 60 человек
В результате инцидента небольшие ранения получил один человек, находившийся в здании, сообщает Lenta.ru.
Как позже сообщили в местной мэрии, стрелявшим оказался бывший офицер полиции. По данным властей, он прослужил в органах правопорядка более 20 лет и вышел в отставку 13 лет назад.
Мотивы стрелка на данный момент остаются неизвестными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter