Бывший офицер полиции обстрелял из винтовки здание суда в США

Злоумышленник открыл по зданию огонь из штурмовой винтовки и в общей сложности произвел от 15 до 25 выстрелов. После этого он был застрелен прибывшими на место полицейскими.

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В результате инцидента небольшие ранения получил один человек, находившийся в здании, сообщает Lenta.ru.

Как позже сообщили в местной мэрии, стрелявшим оказался бывший офицер полиции. По данным властей, он прослужил в органах правопорядка более 20 лет и вышел в отставку 13 лет назад.

Мотивы стрелка на данный момент остаются неизвестными.