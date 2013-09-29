В США во время службы застрелили священника на глазах у 60 человек

Убийство произошло вечером 27 сентября в городе Лейк-Чарлз. По словам свидетелей, во время проповеди в церковь вошел мужчина, подошел вплотную к пастору Рональду Дж. Харрису (Ronald J. Harris) и два раза выстрелил в него из дробовика. Когда священник упал, мужчина выстрелил в него еще раз, после чего убежал. В момент убийства в церкви находилось около 60 человек, в том числе жена пастора.

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Об этом по информации Associated Press сообщает Lenta.ru.

По данным Reuters, вскоре после нападения в полицию пришел мужчина и заявил, что он убил священника. Этим мужчиной оказался ранее не судимый 53-летний Вудро Кэри (Woodrow Karey). Он показал полицейским место, куда он выбросил оружие после убийства.

О мотивах убийства пока ничего не сообщается. Также не известно, был ли пастор Харрис и Кэри знакомы друг с другом.