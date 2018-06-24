Нервы Тимошенко испытают на прочность 449 раз

Во вторник будет избран новый премьер-министр Украины. Такую новость в пятницу в три часа пополудни со ссылкой на замглавы фракции БЮТ Александра Турчинова сообщил сайт блока . Сообщил и удовлетворенно отчалил отдыхать до понедельника (сайт, не Турчинов). Что же касается Александра Валентиновича, то он, руководствуясь несколько странной логикой, связал назначение Тимошенко со сменой календарей на стенах: «Украинцы смогут нормально закончить календарный год». А также выразил удивление, что регионалы вместе с нунсовцами и бютовцами будут голосовать за Тимошенко-премьера: «Единственное, что нас удивило, – представители Партии регионов также будут голосовать, потому что они тоже подписали протокол».

Впрочем, несмотря на весь излучаемый Турчиновым оптимизм, хотелось бы большей уверенности в том, что в затянувшейся премьериаде во вторник таки будет опущен занавес. Этому может помешать несколько обстоятельств. Прежде всего: Виктор Ющенко еще в пятницу отбыл на плановое медицинское обследование в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба Президента, указав, прямо скажем, странноватые сроки поездки – «на несколько дней». Но даже если взять в скобки то обстоятельство, что пресс-служба главы государства фактически расписывается в собственной неосведомленности относительно того, на какое время Президент покидает страну, приходится признать, что назначать премьера в отсутствие первого лица в Украине как-то не принято. Кстати, завтра хотелось бы услышать от Виктора Андреевича несколько больше, чем в первый раз, о Юлии Владимировне и мотивах ее назначения. 11 декабря, представляя Тимошенко как кандидата на пост премьера, Ющенко (и это зафиксировано в стенограмме Верховной Рады) упомянул фамилию Тимошенко лишь один раз. Вот в таком контексте: «Выполняя свой конституционный долг, в соответствии со статьей 106 по предложению коалиции депутатских фракций, я вношу на ваше утверждение и прошу поддержать представление на назначение премьер-министром Юлии Владимировны Тимошенко».

Кроме этого, Ющенко говорил об обновлении Верховной Рады. О кризисе, из которого Украина выходит нелегко. О «непростом» нынешнем созыве парламента. О том, что игнорировать интересы государства – преступление. О парламентских партиях, которые не могут быть в оппозиции к Украине. О том, что Президент лично был и всегда будет союзником Верховной Рады. О том, что шанс есть и Ющенко вместе с Радой намерен его реализовать. Заодно представил кандидатов в министры по своей квоте: Юрия Еханурова – на министра обороны и Владимира Огрызко – на министра иностранных дел. О причинах назначения именно Юлии Тимошенко на пост премьера в президентской речи – представлении кандидата в премьеры – не было сказано ни слова. И хотя можно сломать не одну сотню мозгов, пытаясь понять, возможно ли это считать полноценным представлением кандидата в премьер-министры Украины или все-таки нет, никаких сомнений не вызывает другое: в случае отсутствия Президента в парламенте в день голосования за премьера, Партия регионов устроит очередной демарш, ссылаясь на нарушение процедуры.

Они, кстати, заблаговременно об этом заявили. Так, в пятницу нардеп от ПР Сергей Кивалов передал УНИАН комментарий, в котором утверждал, что «речь идет не о повторном голосовании по уже представленной кандидатуре премьер-министра Украины, а о новом рассмотрении такого вопроса повестки дня, как назначение премьер-министра». В связи с чем регионал выразил удивление позицией демкоалиции: личное присутствие Ющенко в Раде во вторник, мол, не обязательно. И намекнул: любое отступление от регламента «гарантированно заводит нас в тупик». «Регламентный тупик» в исполнении нардепов от ПР мы все уже видели. То есть можно не сомневаться, если Президент и коалиция во время повторного представления Тимошенко хоть на полслова отойдут от требований процедуры, самой интересной телепередачей вторника вновь станет прямая трансляция с заседания Верховной Рады.

Вторая из возможных для Тимошенко причин понервничать состоит в том, что даже в пятницу вечером, уже после результативного голосования (при помощи системы «Рада») за изменение способа назначения Юлии Владимировны (нардепы будут поднимать руки и лично в камеру заявлять о своем согласии) в прямом эфире «Свободы» на «Интере» депутаты от НУ–НС и БЮТ продолжали утверждать, что электронная система голосования подвергалась вмешательству извне. В крайнем случае они готовы были согласиться на сбои в работе системы. Однако если принять это утверждение за аксиому, то придется признать, что итоги волеизъявления нардепов, в результате которого было решено изменить способ голосования за Тимошенко-премьера, также нельзя принимать за истинные. Ведь никто не может сказать, какое число карточек не сработало или сработало неправильно. Между прочим, во время прямых трансляций из зала заседаний несколько раз было явно видно, как два-три «квадратика» на табло сперва загораются зеленым, и примерно через полсекунды – секунду становятся «черненькими». То есть «за» сменяется на «не голосовал».

Кстати, в прессе утверждалось, что во время тестовых запусков система «Рада» то и дело дает сбои – то в одном, то в другом месте карточки не срабатывают. Абсолютно нет претензий только к «кнопкам» в секторе коммунистов. Так что если противникам назначения Тимошенко будет уж совсем не к чему прицепиться, можно будет провести тестовый прогон системы «Рада» перед телекамерами – не устраненная неисправность системы все равно всплывет, не при первом голосовании, так при втором-третьем – и поставить под сомнение уже утвержденный способ назначения премьера.

Еще одна проблема – распределение комитетов и назначение руководства ВР. Если кто помнит, регламент Рады требует, чтобы эти процедуры были закончены до начала представления претендентов на кресло главы Кабмина. И определенная логика в этом присутствует. Вот, к примеру, свистнул регионал Лукьянов карточку спикера Яценюка во время голосования вопроса о возвращении к процедуре назначения Тимошенко… и спикеру Яценюку на регионала Лукьянова даже пожаловаться некому. Был бы регламентный комитет, так можно было бы потребовать принять меры к дебоширу. Вплоть до рассмотрения вопроса о лишении депутатской неприкосновенности (хоть такое и случилось всего один раз за всю историю ВР)… А так – нету регламентного комитета. И когда будет – неизвестно. Регионалы, по словам бютовцев, то и дело новые претензии выдвигают, то один комитет хотят, то другой.

Не лучше ситуация и с формированием Кабмина Тимошенко. Парламентарий и «народный самооборонец» Олесь Доний в четверг заявил : “Оказалось, что список кандидатов от НУ–НС формировался не фракцией, а каким-то внепарламентским органом – то ли Президентом, то ли Секретариатом Президента”. К чему нунсовец Геннадий Москаль присовокупил: те кандидатуры, которые вызывают наибольшее раздражение депутатов, должны быть сняты вообще. И хотя назначение членов Кабмина должно происходить уже после результативного голосования за премьера, понятно, что без согласованного списка кандидатов на министерские портфели голосование за Тимошенко лучше не начинать.

Да и сам способ назначения – подниманием рук и личным подтверждением позиции в камеру, несмотря на весь оптимизм бютовцев, – тоже не слабый вариант проехаться Юлии Владимировне по нервам аж 449 раз.

В прошлый раз кнопки нажимали – 10 секунд и все… И то Тимошенко, кажется, готова была расплакаться, когда стало понятно, что 11 декабря премьером ей не быть. А на сей раз «перекличку» Яценюк будет вести по алфавиту (добро бы по фракциям, так нет же), а сам он в списке нардепов стоит 449-м, последним из коалициантов. И именно столько раз Тимошенко придется выслушивать свой «приговор».

А тут еще масла в огонь подлил Анатолий Матвиенко из НУ–НС . В воскресенье он заявил, что «во вторник может случиться так, что в какой-то семье депутата имеются проблемы и кто-то может не прийти на голосование». Правда, нардеп тут же добавил, что фракция НУ–НС обязательно проголосует за Тимошенко. И над формированием правительства работать будет, хотя «для ее (Юлии Владимировны. – Ред.) характера неважно, кто станет министрами. Она уже сама себе правительство, и она никому не даст править. И чем это все может закончиться, для меня достаточно тревожно», – заметил Матвиенко.

В то же время нардеп считает, что, не дай Бог, во вторник все пойдет не так гладко, как хотелось – крайней останется «Наша Украина». По мнению Матвиенко, если бы во время первого неудачного голосования за Тимошенко не получилось так, что не сработала карточка одного из бютовцев – «конец наступил бы «Нашей Украине» и коалиции. И никто бы не слушал бы, что это техническая ошибка или сбои системы «Рада». Поэтому я боюсь, что во вторник может случиться что-то подобное, хотя мы будем мобилизовать на голосование всех членов НУ–НС так, как никогда”, – отметил депутат.

Елена Перегуда