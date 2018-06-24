Нервы Тимошенко испытают на прочность 449 раз
Во вторник коалиция может недосчитаться штыков? НУ–НС обещают мобилизовать своих «как никогда»… В прошлый раз процедура была короткой – 10 секунд и все… Надо ли Ющенко опять приходить в Раду?
|Александр Турчинов
Впрочем, несмотря на весь излучаемый Турчиновым оптимизм, хотелось бы большей уверенности в том, что в затянувшейся премьериаде во вторник таки будет опущен занавес. Этому может помешать несколько обстоятельств. Прежде всего: Виктор Ющенко еще в пятницу отбыл на плановое медицинское обследование в Швейцарию. Об этом сообщила пресс-служба Президента, указав, прямо скажем, странноватые сроки поездки – «на несколько дней». Но даже если взять в скобки то обстоятельство, что пресс-служба главы государства фактически расписывается в собственной неосведомленности относительно того, на какое время Президент покидает страну, приходится признать, что назначать премьера в отсутствие первого лица в Украине как-то не принято. Кстати, завтра хотелось бы услышать от Виктора Андреевича несколько больше, чем в первый раз, о Юлии Владимировне и мотивах ее назначения. 11 декабря, представляя Тимошенко как кандидата на пост премьера, Ющенко (и это зафиксировано в стенограмме Верховной Рады) упомянул фамилию Тимошенко лишь один раз. Вот в таком контексте: «Выполняя свой конституционный долг, в соответствии со статьей 106 по предложению коалиции депутатских фракций, я вношу на ваше утверждение и прошу поддержать представление на назначение премьер-министром Юлии Владимировны Тимошенко».
|Виктор Ющенко
Они, кстати, заблаговременно об этом заявили. Так, в пятницу нардеп от ПР Сергей Кивалов передал УНИАН комментарий, в котором утверждал, что «речь идет не о повторном голосовании по уже представленной кандидатуре премьер-министра Украины, а о новом рассмотрении такого вопроса повестки дня, как назначение премьер-министра». В связи с чем регионал выразил удивление позицией демкоалиции: личное присутствие Ющенко в Раде во вторник, мол, не обязательно. И намекнул: любое отступление от регламента «гарантированно заводит нас в тупик». «Регламентный тупик» в исполнении нардепов от ПР мы все уже видели. То есть можно не сомневаться, если Президент и коалиция во время повторного представления Тимошенко хоть на полслова отойдут от требований процедуры, самой интересной телепередачей вторника вновь станет прямая трансляция с заседания Верховной Рады.
|Юлия Тимошенко, Виктор Пинзеник
Кстати, в прессе утверждалось, что во время тестовых запусков система «Рада» то и дело дает сбои – то в одном, то в другом месте карточки не срабатывают. Абсолютно нет претензий только к «кнопкам» в секторе коммунистов. Так что если противникам назначения Тимошенко будет уж совсем не к чему прицепиться, можно будет провести тестовый прогон системы «Рада» перед телекамерами – не устраненная неисправность системы все равно всплывет, не при первом голосовании, так при втором-третьем – и поставить под сомнение уже утвержденный способ назначения премьера.
Еще одна проблема – распределение комитетов и назначение руководства ВР. Если кто помнит, регламент Рады требует, чтобы эти процедуры были закончены до начала представления претендентов на кресло главы Кабмина. И определенная логика в этом присутствует. Вот, к примеру, свистнул регионал Лукьянов карточку спикера Яценюка во время голосования вопроса о возвращении к процедуре назначения Тимошенко… и спикеру Яценюку на регионала Лукьянова даже пожаловаться некому. Был бы регламентный комитет, так можно было бы потребовать принять меры к дебоширу. Вплоть до рассмотрения вопроса о лишении депутатской неприкосновенности (хоть такое и случилось всего один раз за всю историю ВР)… А так – нету регламентного комитета. И когда будет – неизвестно. Регионалы, по словам бютовцев, то и дело новые претензии выдвигают, то один комитет хотят, то другой.
|Олесь Доний
Да и сам способ назначения – подниманием рук и личным подтверждением позиции в камеру, несмотря на весь оптимизм бютовцев, – тоже не слабый вариант проехаться Юлии Владимировне по нервам аж 449 раз.
В прошлый раз кнопки нажимали – 10 секунд и все… И то Тимошенко, кажется, готова была расплакаться, когда стало понятно, что 11 декабря премьером ей не быть. А на сей раз «перекличку» Яценюк будет вести по алфавиту (добро бы по фракциям, так нет же), а сам он в списке нардепов стоит 449-м, последним из коалициантов. И именно столько раз Тимошенко придется выслушивать свой «приговор».
|Анатолий Матвиенко
В то же время нардеп считает, что, не дай Бог, во вторник все пойдет не так гладко, как хотелось – крайней останется «Наша Украина». По мнению Матвиенко, если бы во время первого неудачного голосования за Тимошенко не получилось так, что не сработала карточка одного из бютовцев – «конец наступил бы «Нашей Украине» и коалиции. И никто бы не слушал бы, что это техническая ошибка или сбои системы «Рада». Поэтому я боюсь, что во вторник может случиться что-то подобное, хотя мы будем мобилизовать на голосование всех членов НУ–НС так, как никогда”, – отметил депутат.
Елена Перегуда