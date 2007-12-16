В НУ-НС боятся, что кто-то из нардепов может не прийти голосовать за Тимошенко

Лидер Украинской республиканской партии «Собор», народный депутат из фракции НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО уверен, что вся фракция “Наша Украина – Народная самооборона” проголосует за избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАТВИЕНКО заявил на пресс-конференции в Черновцах. Однако он не исключил, что «во вторник может случиться так, что в какой-то семье депутата проблемы и кто-то может не прийти на голосование”.

По его словам, “для Ю.ТИМОШЕНКО очень хорошо было бы, чтобы это были депутаты из НУ-НС, а не БЮТ. “Если бы во время первого голосования за ТИМОШЕНКО не было бы бютовца - конец наступил бы «Нашей Украине» и коалиции. И никто бы не слушал бы, что это техническая ошибка или сбои системы «Рада». Поэтому я боюсь, что во вторник может случиться что-то подобное, хотя мы будем мобилизовать на голосование всех членов НУ-НС так, как никогда”, - отметил А.МАТВИЕНКО.

В то же время, по мнению политика, от премьерства Юлии ТИМОШЕНКО «не следует ожидать быстрых и кардинальных изменений». «Мы будем работать над формированием правительства, хотя для Ю.ТИМОШЕНКО, для ее характера не важно, кто станет министрами. Она уже сама себе правительство, и она никому не даст править. И чем это все может закончиться, для меня достаточно тревожно», - заметил А.МАТВИЕНКО. По его мнению, будущие президентские выборы «простимулируют» премьера Ю.ТИМОШЕНКО сказать приблизительно такое, что «только в условиях ее президентства Украина может стать счастливой». Вот то, чего нам всем скорее всего следует ожидать, а не каких-то скорых и кардинальных изменений, добавил лидер УРП «Собор».

В то же время он считает, что Ю.ТИМОШЕНКО способна навести элементарный порядок, который «может существенно изменить к лучшему ситуацию с поступлением в бюджет».