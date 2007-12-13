Депутаты Луценко сомневаются, что нынешний вариант правительства утвердят

Народные депутаты от «Народной самообороны» сомневаются, что правительство в представленном на сегодняшний день составе будет утверждено.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», в частности, по словам депутата Олеся ДОНИЯ, «я уверен, что голосование по Юлии ТИМОШЕНКО как по премьеру будет результативным, но также я уверен, что правительство в том составе, котором оно подано на сегодняшний день, не будет утверждено».

О.ДОНИЙ напомнил о договоренности, что фракция НУ-НС и БЮТ формируют правительство на паритетных принципах. Однако, по его словам, “оказалось, что список кандидатов от НУ-НС формировался не фракцией, а каким-то внепарламентским органом – то ли Президентом, то ли Секретариатом Президента”.

«В этой ситуации ведется полемика относительно нескольких кандидатов на должности министров – каким образом они возникли в этом перечне? Вполне очевидно, что в таком виде, в котором он был представлен нам, Кабмин не может быть утвержден», - уверен О.ДОНИЙ.

В свою очередь Геннадий МОСКАЛЬ высказал мнение, что «правительство может быть утверждено списком. Но это будет зависеть от того, кто будет в этом списке – если кандидатуры всех устраивают, то вопросов не будет никаких».

«Кандидатуры министров будущего правительства выносятся на обсуждение, и дискуссии будут длиться равномерно. Не может быть без обсуждений и без публичной позиции того или иного депутата. В этом нет ничего сложного или особенного», - отметил он.

«После выборов премьера кандидатуры на должности министров должны быть объявлены. И каждый из депутатов может высказать свою позицию «за» или «против», - уверен Г.МОСКАЛЬ.

Те кандидатуры, которые вызывают наибольшее раздражение депутатов, должны быть, по убеждению Г.МОСКАЛЯ, сняты вообще.

Как сообщалось, согласно коалиционному договору, к квоте "Нашей Украины - Народной самообороны", в частности, относятся министр регионального развития, строительства и архитектуры, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр культуры и туризма, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, министр обороны, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр по делам семьи, молодежи и спорта и министр юстиции.

В проекте постановления Верховной Рады о формировании состава Кабинета Министров предусматривается, что должность министра культуры и туризма займет Василий ВОВКУН, министра обороны - Юрий ЕХАНУРОВ, министра здравоохранения - Василий КНЯЗЕВИЧ, министра образования и науки - Василий КРЕМЕНЬ.

На должность министра регионального развития и строительства предлагается Василий КУЙБИДА, внутренних дел - Юрий ЛУЦЕНКО, юстиции - Николай ОНИЩУК.

На должности министров иностранных дел - Владимир ОГРЫЗКО, по делам семьи, молодежи и спорта - Юрий ПАВЛЕНКО, по вопросам чрезвычайных ситуаций - Владимир ШАНДРА.