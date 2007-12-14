В «Регионах» хотят услышать от Ющенко еще что-нибудь хорошее о Тимошенко

Нардеп-регионал Сергей Кивалов удивлен заявлениями депутатов от демкоалиции о том что, личное присутствие Президента Украины на голосовании по кандидатуре Премьер-министра Украины - необязательно.

Кивалов считает, что «речь идет не о повторном голосовании по уже представленной кандидатуре Премьер-министра Украины, а о новом рассмотрении такого вопроса повестки дня, как назначение Премьер-министра. Именно поэтому Президент заново внес кандидатуру на должность Премьер-министра, именно поэтому в Верховной Раде должно состояться новое ее обсуждение, и представлена она должна быть заново, причем именно Президентом”, - утверждается в комментарии нардепа, переданном УНИАН.

Кивалов добавил, что при рассмотрении первого представления кандидатуры Премьер-министра, все народные депутаты убедились: любое отступление от Регламента «гарантированно заводит нас в тупик». В то же время точное следование Регламенту, по мнению регионала, “позволит быстро завершить рассмотрение всего перечня вопросов, находящихся в повестке дня Верховной Рады».