В Раде зарегистрирован законопроект для борьбы с "торговлей" депутатами

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

В объяснительной записке к нему отмечается, что этот законопроект вносится, как альтернативный к законопроекту № 3258, которым предусмотрена возможность формирования депутатских групп из 15 народных депутатов Украины.

«Считаю, что предоставление права 15 народным депутатам Украины объединяться в депутатскую группу может привести к дисбалансу в Верховной Раде Украины, который был в шестом созыве парламента, а именно: «покупки» народных депутатов, которые были подконтрольны одной из политических партий», - отмечает Яворивский.

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В то же время, подчеркивает он, внефракционные народные депутаты, если считают, что не имеют достаточно полномочий, чтобы представлять интересы своих избирателей, могут вступать в существующие депутатские фракции.

«Поэтому предлагаю, чтобы количество людей в депутатской группе было не меньше, чем количество в самой маленькой фракции, на день регистрации депутатской группы, а не количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована на протяжении первой сессии», - говорится в объяснительной записке.

Кроме того, для реализации прав внефракционных народных депутатов Украины при сокращенной процедуре обсуждения вопросов на пленарном заседании Верховной Рады, депутат предлагает предоставлять право выступления одному внефракционному народному депутату в поддержку или не в поддержку предложения.

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Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в статьи 31 и 59 Регламента Верховной Рады.

В пункт 3 части 2 статьи 31 предлагается внести изменения, согласно с которыми сокращена процедура обсуждения включает, в частности, выступления представителей двух депутатских фракций, а также одного внефракционного народного депутата в поддержку каждого предложения, представителей двух депутатских фракций и одного внефракционного народного депутата не в поддержку предложения.

Изменениями к части 4 статьи 59 определяется, что внефракционные народные депутаты могут входить в состав депутатских фракций или объединяться в депутатскую группу народных депутатов. При этом, количество людей в депутатской группе не может быть меньше, чем их количество в самой меньшей фракции, на день регистрации депутатской группы (сейчас - нож количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована на протяжении первой сессии).

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3258, внесенный народным депутатом Владимиром Макеенком (фракция Партии регионов), которым предусмотрено образование депутатских групп из 15 депутатов.

В интервью УНИАН Макеенко сообщил, что внес в ВР проект Закона “О внесении изменений в Регламент ВР.

Он напомнил, что Регламентом ВР предусмотрено создание таких групп в количестве не менее32 народных депутатов.

«Ну попробуйте собрать мажоритарщика со Львова, Тернополя, Луганска и Севастополя», - отметил он.