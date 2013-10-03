"Свобода" предлагает запретить внефракционным нардепам создавать группы

Авторы законопроекта, текст которого размещен на сайте ВР, предлагают изъять из действующего в настоящее время закона о Регламенте Верховной Рады нормы, которыми предусматривается создание депутатских групп.

В законопроекте отмечается, что внефракционные народные депутаты могут входить в состав фракций, тогда как в действующем законе содержится норма о том, что внефракционные депутаты могут входить в состав фракций или объединяться в депутатскую группу. Количество человек в депутатской группе не может быть меньшим, чем количество человек в самой маленькой фракции, которая сформирована на протяжении первой сессии.

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В объяснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие “позволит предотвратить разбалансирование работы Верховной Рады Украины”.

В записке сказано, что проектом устраняется возможность образования депутатских групп, в состав которых входят депутаты без партийной принадлежности, депутаты, которые вышли или были исключены из состава имеющихся фракций. “Предоставление таким группам прав депутатской фракции может привести к дисбалансу в Верховной Раде, выделению дополнительных средств из бюджета на обслуживание новосозданных фракций и нивелировке политической ответственности депутатов, которые вышли или были исключены из состава фракции”, - считают авторы проекта.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 3258, внесенный народным депутатом Владимиром Макеенко (фракция Партии регионов), которым предусмотрено образование депутатских групп из 15 депутатов.

В интервью УНИАН Макеенко сообщил, что внес в ВР проект Закона “О внесении изменений в Регламент ВР (относительно количественного состава депутатской группы)”, которым предлагается следующее: “Имеют право народные депутаты создавать депутатские группы в количественном составе не менее 15 народных депутатов”.

Как напомнил Макеенко, Регламентом ВР предусмотрено, что такие группы могут создаваться в количестве не менее 32 народных депутатов.

“Ну, попробуйте собрать мажоритарщика из Львова, Тернополя, Луганска и Севастополя”, - отметил он.