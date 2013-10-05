Азаров: Украина может вступить в ТС через референдум и после подписания Соглашения с Европой

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью газете «Советская Белоруссия» накануне официального визита в Республику Беларусь.

«Подписав Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Украина не теряет своего суверенитета и права принимать самостоятельные решения. Есть статья в соглашении, и это подтвердил ЕС официально, которая не мешает нам присоединяться, заключать договоры и о зонах свободной торговли, и о таможенных союзах. Это наше суверенное право. Если когда-либо Украина придет к выводу о том, что возможно и целесообразно участие, в том числе в Таможенном союзе, то будет проведена законная процедура референдума. Народ Украины выскажет свое мнение, и на референдуме будет принято решение, реализации которого никто никогда не сможет помешать», -заявил Азаров.

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При этом он отметил, что не стоит считать заявления некоторых представителей стран Евросоюза о том, что Соглашение об ассоциации исключает присоединение к Таможенному союзу, позицией всего объединения.

"В ЕС входят 28 государств. И позиции этих стран в общем-то разнятся, отличаются. В том числе и высказывания европейских политиков", - отметил Азаров.