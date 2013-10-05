Раде предлагают работать сверхурочно ради еврозаконов

В эфире программы «Шустер Live» она сказала, что изменения к Конституции, которые содержатся в президентском законопроекте относительно усиления гарантий независимости судей, «тоже называют евроинтеграционными».

«Фракция «УДАР» выступает с предложением, на котором мы будем настаивать на Согласительном совете (7 октября – УНИАН): во-первых, внести изменения в календарный план сессии и сделать две недели рабочими, то есть две следующих недели подряд поработать», - сказала Агафонова.

Также она подчеркнула необходимость направления на доработку в профильный комитет Верховной Рады президентского законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно усиления гарантий независимости судей.

«Создать рабочую группу, как мы это делали, и достаточно удачно сделали по пакету антикоррупционного законодательства», - сказала депутат.

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По мнению Агафоновой, таким образом можно было бы согласовать позиции по этому законопроекту, до 16 октября получить заключение Конституционного Суда и проголосовать за него в парламенте.

В свою очередь, народный депутат от ВО «Свобода» Алексей Кайда отметил, что поддерживает идею Агафоновой о проведении двух подряд пленарных недель.