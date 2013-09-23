Кабмин снова внес в Раду антикоррупционный еврозакон

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект внесен сегодня, 23 сентября, под номером 3312.

Ранее, 11 сентября, УНИАН сообщал, что Кабмин одобрил данный проект закона. В частности, по словам министра юстиции Украины Елены Лукаш, законопроект предлагает увеличить санкции за уголовные коррупционные правонарушения как для физических, так и юридических лиц, ввести внешний контроль относительно деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, установить ответственность за обещание неправомерной выгоды и ее принятие.

Также новый закон должен установить административную ответственность за предоставление в декларациях недостоверных сведений, повысить гарантии защиты информаторов о коррупционных правонарушениях, уменьшить количество правоохранительных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных коррупционных правонарушениях, реализовав этим рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.