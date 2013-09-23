Кабмин снова внес в Раду антикоррупционный еврозакон

21:45, 23 сентября 2013
Политика
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Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект "Закона о о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации рекомендаций Европейской Комиссии в сфере государственной антикоррупционной политики"

Рада рассмотрит антикоррупционный законопроект

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект внесен сегодня, 23 сентября, под номером 3312.

Ранее, 11 сентября, УНИАН сообщал, что Кабмин одобрил данный проект закона. В частности, по словам министра юстиции Украины Елены Лукаш, законопроект предлагает увеличить санкции за уголовные коррупционные правонарушения как для физических, так и юридических лиц, ввести внешний контроль относительно деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, установить ответственность за обещание неправомерной выгоды и ее принятие.

Также новый закон должен установить административную ответственность за предоставление в декларациях недостоверных сведений, повысить гарантии защиты информаторов о коррупционных правонарушениях, уменьшить количество правоохранительных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных коррупционных правонарушениях, реализовав этим рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

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