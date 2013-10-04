Украина надеется, что меры ЕК к "Газпрому" откроют реверс газа из Словакии - СМИ

Еврокомиссия (ЕК) решилась открыто выступить против "Газпрома". Вчера заместитель председателя ЕК по вопросам конкуренции Хоакин Альмуния обвинил "Газпром" в препятствовании свободным поставкам газа между странами и заявил, что в ближайшее время монополия получит официальные претензии от комиссии.

Эти заявления играют на руку Украине в вопросе реверсных поставок газа из Словакии.

"Любая компания, действующая в пределах нашего единого рынка, вне зависимости от того, где она базируется, должна играть по правилам",— сказал он.

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"Мы подозреваем, что "Газпром" препятствует свободному потоку газа через территории государств—членов ЕС и диверсификации источников поставок",— заявил Хоакин Альмуния. "Газпром", по словам еврокомиссара, также подозревают в установлении несправедливых цен на свою продукцию. Член Еврокомиссии отметил, что расследование ведется на основании жалобы Литвы, но его охват является более широким и включает Польшу, Чехию, Словакию, Венгрию и Болгарию.

В пресс-службе украинского Минэнерго проводимое Еврокомиссией расследование не комментируют. Однако источник "Ъ" в министерстве заявил, что решение ЕК поможет Украине разблокировать поставки газа, принадлежащего компании RWE, из Словакии.

"Мы надеемся, что регулятор заставит "Газпром" и Словакию отказаться от практики дискриминации Украины как участника Энергосообщества и привести их политику в соответствие с нормами европейского законодательства,— говорит собеседник.— Это позволит словацкой стороне открыть реэкспорт газа в Украину". Вчера премьер-министр Украины Николай Азаров на переговорах с председателем национального совета Словакии Паволом Пашкой заявил, что Украина требует свободного доступа к словацкой газотранспортной системе и просит власти этой страны повлиять на подписание соглашения о реверсных поставках газа в Украину.