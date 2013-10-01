Азаров считает взаимовыгодным реверс газа через Словакию

Об этом он заявил во время встречи во вторник с председателем Национального Совета Словакии Паволом Пашкой.

"Мы уже более года ведем переговоры с оператором вашей газотранспортной системы для того, чтобы заключить соглашение о реверсивных поставках газа в Украину. Это непростой вопрос. Но, тем не менее, мы с вами являемся участниками Европейской энергетической хартии, а это означает, что мы с вами должны иметь возможность диверсификации поставок. У нас должны быть возможности для совместного доступа к газотранспортной системе, и я надеюсь, что мы этот вопрос с вами решим для взаимовыгодной торговли", - сказал Николай Азаров, которого цитирует пресс-служба Кабмина.

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Он также пригласил словацкого премьер-министра посетить Украину и обсудить ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике.

Николай Азаров, среди прочего, поблагодарил Словакию за постоянную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

Павол Пашка со своей стороны пообещал дальнейшую поддержку Словакией интеграции Украины в ЕС: "Подписание Соглашения об ассоциации - это первый этап усилий по интеграции. И премьер-министр, и президент, и парламент Словакии всегда будут поддерживать амбиции Украины в вашем европейском курсе".

Как сообщал УНИАН, Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года. Правительство рассчитывает заключить контракт на поставки природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.