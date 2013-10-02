В "Батькивщине" говорят, что без "отмашки" Тимошенко не принимают ни одного решения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня в Донецке на пресс-конференции народный депутат от «Батькивщины» Александра Кужель.

«Я вам могу сказать, что ни фракцией, ни партией не принимается ни одно решение, не согласованное с Юлией Тимошенко. Я вам даю слово», - сказала Кужель.

При этом она добавила: «Я даже сама писала заявление в партию и приняла решение только после того, когда получила визу Юлии Владимировны по этому поводу».

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Кужель отметила, что во все времена революционеры работали в таких условиях и находили возможность общаться со своими арестованными однопартийцами.

«Это ничего не меняет. Это начиналось еще с 18 века, со всех первых заключенных и всех революционеров. Мы будем «общаться» и имеем возможность», - сказала она.

В заключение народный депутат подчеркнула: «Поэтому если власть думает, что вокруг нее все такие же подлецы, как она, то глубоко ошибается. Есть масса порядочных людей, которые помогают».