Кужель предполагает, что Тимошенко освободят до ноября

Об этом она сказала сегодня в Донецке в короткой беседе с журналистами.

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«Юлю выпустят. Когда? Я не Ванга, гадать не могу. Внутренне, если брать логику политическую, целесообразность, ответственность и многое другое, ее выпустят до ноября», - сказала Кужель. Но при этом добавила: «Если брать полное отсутствие мозгов, то они (представители правящей власти) доведут до гражданского переворота в стране и не ради Юли».

Оппозиционерка считает, что, если Евросоюз нынешней осенью не подпишет Соглашения об Ассоциации с Украиной, то наша страна не получит европейские кредиты и окажется в глубоком финансовом кризисе. «Потому что, если они (власти Украины) не подпишут Европейскую Ассоциацию, уже ноябрь, декабрь бюджетники зарплату получать не будут», - сказала Кужель, отметив, что тем самым власть сама спровоцирует гражданский переворот.