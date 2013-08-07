Кужель предполагает, что Тимошенко освободят до ноября
Народный депутат Украины Александра Кужель предполагает, что лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко освободят из заключения до ноября текущего 2013 года.
Об этом она сказала сегодня в Донецке в короткой беседе с журналистами.
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«Юлю выпустят. Когда? Я не Ванга, гадать не могу. Внутренне, если брать логику политическую, целесообразность, ответственность и многое другое, ее выпустят до ноября», - сказала Кужель. Но при этом добавила: «Если брать полное отсутствие мозгов, то они (представители правящей власти) доведут до гражданского переворота в стране и не ради Юли».
Оппозиционерка считает, что, если Евросоюз нынешней осенью не подпишет Соглашения об Ассоциации с Украиной, то наша страна не получит европейские кредиты и окажется в глубоком финансовом кризисе. «Потому что, если они (власти Украины) не подпишут Европейскую Ассоциацию, уже ноябрь, декабрь бюджетники зарплату получать не будут», - сказала Кужель, отметив, что тем самым власть сама спровоцирует гражданский переворот.