ПЕРЕНЕСЕНА пресс-конференция законных владельцев ТЦ «Глобус» при поддержке европейских дипломатов

ПЕРЕНЕСЕНА пресс-конференция, которая была запланирована на 2 октября в 12-00 в центре Киева у входа в ТЦ «Глобус», возле монумента Независимости Украины на Майдане Независимости на тему: «Не допустим бандитского захвата ТЦ «ГЛОБУС» в центре Киева!».

О дате и времени проведения пресс-конференции при участии законных владельцев ТЦ «ГЛОБУС» и дипломатов европейских стран будет сообщено дополнительно.Контакты: моб. +38 050 8188154